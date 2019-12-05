На опоре Крымского моста нарисовали граффити с котом Мостиком и псом Цыганом
В декабре художники завершили граффити на одной из опор Крымского моста
На рисунке изображен строитель в рабочей форме, который держит на руках кота Мостика. У его ног сидит овчарка Цыган. На заднем плане видны судоходные арки Крымского моста.
Граффити высотой почти 20 метров выполнено на 256-й автодорожной опоре. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, и экипажи проходящих под мостом судов.
Крымские художники работали над рисунком две недели. Они нанесли граффити специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей, сообщили 5 декабря в инфоцентре «Крымский мост».
Кот Мостик в 2015 году поселился на контрольно-пропускном пункте на въезде на стройплощадку, когда началась подготовка к строительству Крымского моста. Вскоре он стал символом стройки. Мостику посвящен инстаграм «Кот Моста». Пес Цыган — еще один символ Крымского моста. Он стал «заместителем по острову» Мостика в 2018 году.
Как писали Юга.ру, 3 декабря на железнодорожной части Крымского моста прошел тестовый запуск поездов. Его сняли на видео.
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