На опоре Крымского моста нарисовали граффити с котом Мостиком и псом Цыганом

В декабре художники завершили граффити на одной из опор Крымского моста

На рисунке изображен строитель в рабочей форме, который держит на руках кота Мостика. У его ног сидит овчарка Цыган. На заднем плане видны судоходные арки Крымского моста.

Граффити высотой почти 20 метров выполнено на 256-й автодорожной опоре. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, и экипажи проходящих под мостом судов.

Крымские художники работали над рисунком две недели. Они нанесли граффити специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей, сообщили 5 декабря в инфоцентре «Крымский мост».