На опоре Крымского моста нарисовали граффити с котом Мостиком и псом Цыганом

Краснодарский край, Крым

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В декабре художники завершили граффити на одной из опор Крымского моста

На рисунке изображен строитель в рабочей форме, который держит на руках кота Мостика. У его ног сидит овчарка Цыган. На заднем плане видны судоходные арки Крымского моста.

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Граффити высотой почти 20 метров выполнено на 256-й автодорожной опоре. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, и экипажи проходящих под мостом судов.

Крымские художники работали над рисунком две недели. Они нанесли граффити специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей, сообщили 5 декабря в инфоцентре «Крымский мост».

Кот Мостик в 2015 году поселился на контрольно-пропускном пункте на въезде на стройплощадку, когда началась подготовка к строительству Крымского моста. Вскоре он стал символом стройки. Мостику посвящен инстаграм «Кот Моста». Пес Цыган — еще один символ Крымского моста. Он стал «заместителем по острову» Мостика в 2018 году.

Как писали Юга.ру, 3 декабря на железнодорожной части Крымского моста прошел тестовый запуск поездов. Его сняли на видео.

Граффити Искусство Котики Крымский мост стрит-арт Художники

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