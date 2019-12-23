Железная дорога «Экспресс Улиточка» откроется в «Сочи Парке» в новогодние каникулы
В «Сочи Парке» 28 декабря откроется новый семейный аттракцион — железная дорога «Экспресс Улиточка»
Новый аттракцион появится в Детском уголке. Классический красный паровоз отправится с платформы в путешествие по железной дороге, а из окон вагонов пассажиры увидят сказочные ландшафты и главных обитателей этой тематической земли — улиток. В экспрессе разместятся 20 пассажиров одновременно. Ребят от двух лет должны сопровождать родители, дети от четырех лет могут путешествовать самостоятельно.
По случаю открытия аттракциона посетители увидят праздничное шоу от героев «Сочи Парка», начало программы — в 12:45. Посещение «Экспресс Улиточки» включено в единый входной билет.
Как писали Юга.ру, в праздничные дни в «Сочи Парке» будут работать все аттракционы, в том числе и в новогоднюю ночь. Для гостей парка подготовили множество развлечений — парады сказочных героев, к которым можно присоединиться, барабанное шоу, ДискоЁлка, хоровод с Бабой Ягой, Усадьба Деда Мороза и Снегурочки, сугробы в уличном перформансе «В поисках снега» и фейерверк.
По расписанию пройдут праздничные представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, анимационная программа «Три кота». Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход в парк свободный.
С подробной праздничной программой можно ознакомиться на сайте www.sochipark.ru.
Как сообщали Юга.ру, до 27 декабря включительно «Сочи Парк» будет принимать гостей в прогулочном режиме. С 28 декабря по 8 января парк будет открыт с 11:00 до 20:00, 31 декабря — с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 2:00, 1 января — с 14:00 до 20:00. В эти дни будет действовать новогодняя программа и запустят все аттракционы.
В новогоднюю ночь в сочинском замке «Богатырь» устроят бал Щелкунчика.
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