Железная дорога «Экспресс Улиточка» откроется в «Сочи Парке» в новогодние каникулы

По случаю открытия аттракциона посетители увидят праздничное шоу от героев «Сочи Парка», начало программы — в 12:45. Посещение «Экспресс Улиточки» включено в единый входной билет.

Новый аттракцион появится в Детском уголке. Классический красный паровоз отправится с платформы в путешествие по железной дороге, а из окон вагонов пассажиры увидят сказочные ландшафты и главных обитателей этой тематической земли — улиток. В экспрессе разместятся 20 пассажиров одновременно. Ребят от двух лет должны сопровождать родители, дети от четырех лет могут путешествовать самостоятельно.

Как писали Юга.ру, в праздничные дни в «Сочи Парке» будут работать все аттракционы, в том числе и в новогоднюю ночь. Для гостей парка подготовили множество развлечений — парады сказочных героев, к которым можно присоединиться, барабанное шоу, ДискоЁлка, хоровод с Бабой Ягой, Усадьба Деда Мороза и Снегурочки, сугробы в уличном перформансе «В поисках снега» и фейерверк.

По расписанию пройдут праздничные представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, анимационная программа «Три кота». Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход в парк свободный.

С подробной праздничной программой можно ознакомиться на сайте www.sochipark.ru.

Как сообщали Юга.ру, до 27 декабря включительно «Сочи Парк» будет принимать гостей в прогулочном режиме. С 28 декабря по 8 января парк будет открыт с 11:00 до 20:00, 31 декабря — с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 2:00, 1 января — с 14:00 до 20:00. В эти дни будет действовать новогодняя программа и запустят все аттракционы.

В новогоднюю ночь в сочинском замке «Богатырь» устроят бал Щелкунчика.