Оркестр Дедов Морозов сыграет новогодние мелодии в «Сочи Парке»
С 28 декабря по 8 января в «Сочи Парке» пройдут праздничные гуляния с премьерами, полетами на аттракционах и фейерверком в новогоднюю ночь
В зимние каникулы в паркеразвесят разноцветные гирлянды и оборудуют тематические фотозоны, а аттракцион «Колесо времени» засияет новогодней подсветкой из 10 тыс. огней. Каждый день для детей и взрослых будут устраивать парады сказочных героев, к которым можно присоединиться, уличные перфомансы, барабанное шоу, ДискоЁлку, хоровод с Бабой Ягой, откроется усадьба Деда Мороза и Снегурочки и будет лежать настоящий снег.
Музыкальное сопровождение праздника возьмет на себя оркестр Дедов Морозов. В уличном шоу они сыграют главные новогодние мелодии на духовых и ударных инструментах.
Вечерняя программа 31 декабря начнется в 20:00. Гостей встретит новогодняя анимация и поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги, запланированы конкурсы и розыгрыши призов, ночные полеты на аттракционах, выступление кавер-групп, шоу барабанщиков, духовой оркестр, а после полуночи — фейерверк.
В новогодние каникулы будут работать все аттракционы. По расписанию пройдут праздничные представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, анимационная программа «Три кота». Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход в парк свободный.
С подробной праздничной программой можно ознакомиться на сайте www.sochipark.ru.
Как сообщали Юга.ру, до 27 декабря включительно парк будет принимать гостей в прогулочном режиме. С 28 декабря по 8 января «Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 20:00, 31 декабря — с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 2:00, 1 января — с 14:00 до 20:00. В эти дни будет действовать новогодняя программа и запустят все аттракционы.
В новогоднюю ночь в сочинском замке «Богатырь» пройдет бал Щелкунчика.
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