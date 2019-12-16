Оркестр Дедов Морозов сыграет новогодние мелодии в «Сочи Парке»

С 28 декабря по 8 января в «Сочи Парке» пройдут праздничные гуляния с премьерами, полетами на аттракционах и фейерверком в новогоднюю ночь

В зимние каникулы в паркеразвесят разноцветные гирлянды и оборудуют тематические фотозоны, а аттракцион «Колесо времени» засияет новогодней подсветкой из 10 тыс. огней. Каждый день для детей и взрослых будут устраивать парады сказочных героев, к которым можно присоединиться, уличные перфомансы, барабанное шоу, ДискоЁлку, хоровод с Бабой Ягой, откроется усадьба Деда Мороза и Снегурочки и будет лежать настоящий снег.

Музыкальное сопровождение праздника возьмет на себя оркестр Дедов Морозов. В уличном шоу они сыграют главные новогодние мелодии на духовых и ударных инструментах.

Вечерняя программа 31 декабря начнется в 20:00. Гостей встретит новогодняя анимация и поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги, запланированы конкурсы и розыгрыши призов, ночные полеты на аттракционах, выступление кавер-групп, шоу барабанщиков, духовой оркестр, а после полуночи — фейерверк.

В новогодние каникулы будут работать все аттракционы. По расписанию пройдут праздничные представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, анимационная программа «Три кота». Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход в парк свободный.

С подробной праздничной программой можно ознакомиться на сайте www.sochipark.ru.