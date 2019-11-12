В «Сочи Парке» начинаются прогулочные дни

В осенне-зимний период, в прогулочные дни, в «Сочи Парке» будут работать восемь семейных и детских аттракционов, выставка роботизированных динозавров «Дино Клуб», экодеревня и «Лабиринт сказок», территория интерактивных игр и игровые площадки, а также ресторан-аттракцион «Роллер» и семейное кафе «Сытый Мишка». Каждый гость получит в подарок жетон в игровой комплекс «Веселые планеты», а комплимент к детскому билету — часовое посещение «Страны Медведии» до 14:00.

На зиму, во время прогулочных дней, «Сочи Парк» будет работать с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник — выходные. Стоимость билета для взрослых снизится до 650 рублей, для детей — до 850 рублей, будут действовать комбо-тарифы, включающие посещение парка и «Колеса Времени», семейные и льготные тарифы, а также тарифы, рассчитанные на два дня посещения. Аттракционы «Колесо Времени» и «Богатырские гонки», детский развлекательный комплекс «Страна Медведия» будут открыты с 11:00 до 20:00 без выходных.