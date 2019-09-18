В новогоднюю ночь в сочинском замке «Богатырь» пройдет бал Щелкунчика

Шоу от ведущих артистов «Сочи Парка», первого тематического парка России, покажут гостям праздничного банкета. Большое семейное представление обещает удивить трюками Мышиного Короля и Щелкунчика, роскошными декорациями и костюмами. На стильной вечеринке до утра, подготовленной командой «Сочи Парка», гостей ждут балетные номера, иллюзионное шоу и выход барабанщиков, бал-маскарад под снегопадом прямо в зале, концерт кавер-группы и другие сюрпризы.

Ведущие вечера — участники магического проекта «Удиви меня» (ТВ3) Алексей и Алена Карза. По словам организаторов, Алексей — единственный в России фокусник, выступающий в жанре СomedyMagicShow.

В меню банкета, разработанном шеф-поваром отеля, включены деликатесы русской и европейской кухни.

Раннее бронирование новогодних каникул в отеле-замке «Богатырь» уже стартовало. Размещение со скидкой в 10% в даты с 30 декабря по 4 января доступно при бронировании не позднее чем за 30 дней до даты заезда. В стоимость номера входит праздничный банкет в отеле-замке и безлимитное посещение «Сочи Парка», в том числе в новогоднюю ночь, завтрак и ужин «шведский стол» в ресторане «Баллада», детский клуб «Карусель», тренажерный зал, заправочная станция для электромобилей, парковка.

Подробности акции — на сайте sochipark.ru.

Четырехзвездочный отель «Богатырь» расположен на территории «Сочи Парка». Он состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В замке 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней — «Садко» и «Баллада», спа-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке.