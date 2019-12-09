В «Сочи Парке» категорию билета будет определять рост гостя, а не возраст

Краснодарский край

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В тематическом парке аттракционов «Сочи Парк» с 28 декабря изменятся правила покупки детских и взрослых билетов

Главным параметром для определения категории билета станет не возраст, а рост гостя. Новая билетная система была разработана с учетом ограничений роста, установленных для прохода на аттракционы. Согласно правилам, гостям до 100 см вход бесплатный, ростом 100-140 см — приобретается детский билет, от 140 см — взрослый.

Подобная практика применяется в ведущих европейских парках развлечений. В первую очередь, это новшество исключит ситуации, когда гость, уже находясь в парке, не может прокатиться на аттракционах из-за ограничений по росту, обратили внимание в пресс-службе «Сочи Парка».

Ростомеры установят около касс и турникетов на входе в парк, рост гостя измеряется в обуви.

Изменения коснутся также правил покупки взрослых билетов. Возраст льготных категорий снижается: теперь гости от 60 лет смогут посетить парк за 10 рублей. Аналогичный тариф установлен и для всех именинников в день рождения.

Новая система будет действовать в том числе при посещении детского развлекательного центра «Страна Медведия», аттракционов «Богатырские гонки» и «Колесо времени» у отеля-замка «Богатырь».

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте www.sochipark.ru.

Как сообщали Юга.ру, до 27 декабря включительно парк будет принимать гостей в прогулочном режиме. С 28 декабря по 8 января «Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 20:00, 31 декабря — с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 2:00, 1 января — с 14:00 до 20:00. В эти дни подготовят новогоднюю программу мероприятий и запустят все аттракционы.

Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи Сочи Парк

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