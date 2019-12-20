СК опроверг версию об изнасиловании покончившей с собой в Сочи следователя
Глава СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко рассказал на пресс-конференции 19 декабря о ходе расследования самоубийства следователя Хостинского отдела полиции
Сотрудницу полиции Марию Клочкову, окончившую в этом году Краснодарский университет МВД, нашли мертвой в рабочем кабинете 23 ноября. Предположительно, девушка совершила самоубийство, но предсмертной записки не оставила. Позже сестра погибшей Анна рассказала, что над родственницей надругался коллега из отдела, где девушка проходила службу; после она попала в больницу с кровотечением. По мнению родственников, это и стало причиной суицида.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ ).
Глава краевого управления СКР Вадим Бугаенко опроверг версию о том, что одной из причин самоубийства Клочковой стало изнасилование.
«Обстоятельства по поводу изнасилования в настоящий момент у нас не подтверждаются материалами дела — это опросы работников гостиницы, больницы, санитаров», — цитирует Бугаенко ТАСС.
Он отметил, что в рамках расследования тщательно проверяются версии возможного доведение до самоубийства со стороны сослуживцев и халатности руководства. Напомним, ранее стало известно, что сестра Клочковой звонила ее начальнику и говорила ему о том, что сестра планирует покончить с собой из-за сексуального насилия со стороны коллеги, однако он не предпринял никаких действий.
Бугаенко подчеркнул, что руководство должно обращать внимание на эмоциональное состояние подчиненных. И заявил, что подтверждений этим версиям на данный момент у следствия также нет.
Он обратил внимание на то, что достоверно известно, что у девушки не было желания работать. Кроме того он отметил, что сотрудники правоохранительных органов регулярно проходят тестирования на склонность к суициду, такой тест погибшая должна была проходить в университете.
Свою проверку после случившегося проводит и МВД. В Сочи направили сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД, которые выясняют уровень организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения.
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