СК опроверг версию об изнасиловании покончившей с собой в Сочи следователя

Сотрудницу полиции Марию Клочкову, окончившую в этом году Краснодарский университет МВД, нашли мертвой в рабочем кабинете 23 ноября. Предположительно, девушка совершила самоубийство, но предсмертной записки не оставила. Позже сестра погибшей Анна рассказала , что над родственницей надругался коллега из отдела, где девушка проходила службу; после она попала в больницу с кровотечением. По мнению родственников, это и стало причиной суицида.

Глава краевого управления СКР Вадим Бугаенко опроверг версию о том, что одной из причин самоубийства Клочковой стало изнасилование.

«Обстоятельства по поводу изнасилования в настоящий момент у нас не подтверждаются материалами дела — это опросы работников гостиницы, больницы, санитаров», — цитирует Бугаенко ТАСС.

Он отметил, что в рамках расследования тщательно проверяются версии возможного доведение до самоубийства со стороны сослуживцев и халатности руководства. Напомним, ранее стало известно, что сестра Клочковой звонила ее начальнику и говорила ему о том, что сестра планирует покончить с собой из-за сексуального насилия со стороны коллеги, однако он не предпринял никаких действий.

Бугаенко подчеркнул, что руководство должно обращать внимание на эмоциональное состояние подчиненных. И заявил, что подтверждений этим версиям на данный момент у следствия также нет.

Он обратил внимание на то, что достоверно известно, что у девушки не было желания работать. Кроме того он отметил, что сотрудники правоохранительных органов регулярно проходят тестирования на склонность к суициду, такой тест погибшая должна была проходить в университете.

Свою проверку после случившегося проводит и МВД. В Сочи направили сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД, которые выясняют уровень организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения.