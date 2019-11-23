В Сочи нашли мертвой девушку-следователя

Краснодарский край

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В Сочи выясняют обстоятельства гибели  сотрудницы полиции, тело которой нашли 23 ноября

В телеграм-канале «Омбудсмен полиции» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД. Предположительно, девушка совершила самоубийство.

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Знакомые девушки рассказали, что сначала ее регулярно видели в компании других следователей, но со временем она стала замкнутой и чаще стала появляться одна, рассказал «Омбудсмен полиции».

По факту гибели сотрудницы полиции проводится служебная проверка, сообщили поратлу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о том, что в январе полицейский покончил с собой во время дежурства в главном следственном управлении МВД в Краснодаре, а в июле в краевом центре на КПП нашли тело сотрудника отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

Полиция смерть Сочи

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