СМИ: Следователь из Сочи могла покончить с собой из-за изнасилования коллегой

Сотрудницу Хостинского отдела полиции Марию Клочкову, окончившую в этом году Краснодарский университет МВД, нашли мертвой в рабочем кабинете 23 ноября. Предположительно, девушка совершила самоубийство, но предсмертной записки не оставила.

Под постом об инциденте в паблике «Омбудсмен полиции» девушка, представившаяся Анной Клочковой — сестрой погибшей — заявила, что та была «прекрасным ответственным человеком» и не имела психологических проблем. По ее словам, Мария стала жертвой насилия на работе: над ней надругался коллега из отдела, где девушка проходила службу; после она попала в больницу с кровотечением.

«С этого момента она [Мария] считала себя позором семьи, а не жертвой урода. Заявление не писала, так как боялась испортить себе жизнь и не хотела, чтобы кто-то узнал об этой истории. Испугалась огласки, как миллионы других изнасилованных девушек», — утверждает Анна Клочкова.

Она добавила, что после случившегося сестра хотела уехать из Сочи и перевестись в Апшеронск, откуда она родом. Ее начальник якобы был в курсе ситуации, обещал помощь с переводом и уволить коллегу, надругавшегося над ней. Но последний, по словам Клочковой, так и продолжает работать в органах.

Life пишет, что в распоряжении редакции есть справка, в которой значится, что Клочкова вызвала медиков после того, как сначала потеряла сознание, а потом у нее началось кровотечение. Это, согласно диагнозу, произошло в результате первого полового акта.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах подтвердил, что именно некий инцидент с одним из сотрудников того же отдела полиции мог привести к самоубийству девушки. При этом, по его словам, доказательств, подтверждающих изнасилование, у следователей пока нет. Источник уточнил, что версия с изнасилованием привлекает пристальное внимание в том числе и потому, что обвиняет сразу несколько должностных лиц отдела полиции. В первую очередь — начальника погибшей, который скрыл факт тяжкого преступления.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что в рамках проверки, назначенной по факту суицида, будут установлены все обстоятельства случившегося.

«Появившаяся в СМИ информация о возможных причинах суицида будет объективно и всесторонне проверена», — отметили в полиции.