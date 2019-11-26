СК возбудил дело о доведении до самоубийства после суицида девушки-следователя МВД в Сочи
В Сочи по факту гибели девушки-следователя Марии Клочковой в служебном кабинете Хостинского отдела полиции возбудили уголовное дело
23-летнюю Марию Клочкову, окончившую в этом году Краснодарский университет МВД, нашли мертвой в рабочем кабинете 23 ноября с огнестрельным ранением. Предположительно, девушка совершила самоубийство, но предсмертной записки не оставила.
Родственники погибшей утверждают, что причиной ее суицида могло стать изнасилование коллегой.
Следственные органы возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст.110 УК РФ (Доведение до самоубийства).
«В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Сейчас следователи проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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