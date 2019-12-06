СМИ: Начальник покончившей с собой следователя из Сочи знал об изнасиловании и планах девушки о самоубийстве

Сестра покончившей с собой следователя из Сочи говорила ее начальнику о возможном изнасиловании и мыслях родственницы о самоубийстве

Сотрудницу Хостинского отдела полиции Марию Клочкову, окончившую в этом году Краснодарский университет МВД, нашли мертвой в рабочем кабинете 23 ноября. Предположительно, девушка совершила самоубийство, но предсмертной записки не оставила. Позже сестра погибшей Анна рассказала, что над родственницей надругался коллега из отдела, где девушка проходила службу; после она попала в больницу с кровотечением.

По данным РЕН ТВ, во время служебной проверки следствие нашло аудиозапись разговора между Анной Клочковой и начальником следственного отдела по расследованию преступлений в Хостинском районе СУ УВД по Сочи Андреем Хвостовым.

Во время беседы девушка рассказала подполковнику юстиции о том, что ее сестра планирует покончить с собой из-за сексуального насилия со стороны коллеги. При этом Хвостов не предпринял никаких действий и не зарегистрировал сообщение о преступлении против подчиненной.

Следствие усмотрело в действиях Хвостова признаки преступлений по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и 293 УК РФ (Халатность). Материалы направили в следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщил РЕН ТВ источник.