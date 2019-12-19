Минтруд: к 2021 году число безработных россиян вырастет на 20%

Краснодарский край, Вся Россия

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В Министерстве труда спрогнозировали, что к 2021 году на учете в службе занятости будут состоять 900 тыс. граждан. Это на 20% больше показателя 2019 года

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В этом году на учете в службе занятости состоит 750 тыс. граждан, в 2020 этот показатель вырастет до 800 тыс., а в 2021 в России будет зарегистрировано 900 тыс. официально безработных, сообщили 19 декабря «Известия» со ссылкой на прогноз Минтруда России.

По данным ведомства, реальное число безработных составляет от трудоспособного населения России 4,6% (3,4 млн человек). В ближайшие годы число безработных не превысит этот показатель и даже может снизиться до 4,5%. Это связано с деятельностью по популяризации служб занятости — все большее количество оставшихся без работы россиян встают на учет в такие центры.

Как писали Юга.ру, в июле Росстат сообщил, в каких сферах труда в России больше всего безработных, а в октябре назвал регионы с самой низкой и высокой безработицей. Чтобы решить проблему безработицы в стране, в Федерации независимых профсоюзов России предложили сократить рабочую неделю.

Безработица Министерство труда и социальной защиты России

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