В России почти вдвое увеличили пособие по безработице

Правительство РФ почти вдвое увеличило размер минимального пособия по безработице

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, с 1 января 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для россиян повышаются с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 8000 рублей соответственно.

Кроме того, впервые вводятся пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста — от 1500 рублей до 11280 рублей.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что это самое крупное повышение пособия с 2009 года. Ранее глава ведомства Максим Топилин заявил, что на 2019 год правительство заложило в бюджет на эти цели дополнительно 13 млрд рублей (с 39 млрд рублей в 2018 году до 53,4 млрд рублей).

По данным Роструда на 1 сентября 2018 года, уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения. Число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составляет 1,7 млн предложений.