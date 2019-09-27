Сокращение рабочей недели может помочь борьбе с безработицей в России. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Потому что это для тех производств, которые должны работать круглосуточно или ежедневно, потребуются новые рабочие места. И в итоге придется нанимать новых людей, — рассказал Шмаков журналисту Юга.ру. — Самое главное наше требование — переход на сокращенную рабочую неделю должен происходить без понижения зарплаты. Наша позиция состоит в том, что рабочее время должно сокращаться, а заработная плата должна при этом расти».

По словам Михаила Шмакова, в настоящее время создается рабочая группа, которая будет обсуждать изменения в Трудовом кодексе, касающиеся продолжительности рабочей недели. «Сегодня это сорок часов в неделю, но я думаю, что мы должны договариваться о том, как скоро мы сможем сможем записать в Трудовой кодекс норму в 35 часов в неделю. Сколько дней работать, какой график рабочего времени, какая схема организации производства или работы в том или ином учреждении зависит от организаторов производства, от руководителей предприятия», — подчеркнул председатель Федерации независимых профсоюзов.

Как писали Юга.ру, министерство труда РФ планирует провести эксперимент по введению в стране четырехдневной рабочей недели. Но окончательное решение о введении сокращенной рабочей недели примут только после того, как схему опробуют на различных предприятиях.

Предлагается провести эксперимент на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда в сфере троительства, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности.

О том, что в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю, премьер-министр страны Дмитрий Медведев впервые рассказал в июне этого года на выступлении на Международной конференции труда в Женеве.