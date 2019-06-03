В каких сферах труда в России больше всего безработных, сообщил Росстат

Росстат подсчитал, в каких областях деятельности в стране в первом квартале 2019 года оказалось больше всего безработных граждан

По данным Федеральной службы государственной статистики, наибольшее количество безработных (более 581 тыс. человек) оказалось в двух сферах — оптовой и розничной торговле, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов.

434 тыс. человек находятся без работы в обрабатывающих производствах, 282 тыс. человек в строительстве, 275 тыс. безработных в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве.

Меньше всего безработица оказалась в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — всего 24 тыс. человек, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Всего в первом квартале 2019 года в России оказалось зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.

Как сообщали Юга.ру, количество безработных растет в мире в целом. Так, в 2018 году Международная организация труда обнародовала доклад, согласно которому число людей без работы в мире достигло рекордных 192,7 тыс. человек. По мнению гендиректора организации, это свидетельствует о том, что глобальная экономика все еще не справляется с тем, чтобы создавать достаточное количество рабочих мест.

Минтруд предупреждал в конце 2018 года, что в начале 2019-го более 230 тыс. россиян могут потерять работу из-за планируемых сокращений, чистки рынка и закрытия компаний.