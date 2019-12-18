Прокурор Кубани рассказал о ходе дела против полицейских, изнасиловавших 17-летнюю спортсменку в Анапе

Инцидент произошел ночью 26 августа на одном из пляжей села Витязево. Три сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД по Анапе заметили 17-летнюю девушку и молодого человека, которые занимались сексом. По данным следствия, за непривлечение девушки к административной ответственности полицейские принудили ее к половому сношению.

Согласно материалам дела, девушка согласилась, однако сексом занялась только с двумя полицейскими. Позже против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и арестовали, а начальника городской полиции уволили. Сами полицейские свою вину и какие-либо сексуальные отношения с девушкой отрицали.

На пресс-конференции 18 декабря прокурора Сергея Табельского спросили о ходе расследования. Он ответил, что в сентябре на полицейских завели еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Сотрудникам МВД продлили арест до 26 декабря, их уже привлекли в качестве обвиняемых. Планируется, что предварительное следствие закончится в январе 2020 года.