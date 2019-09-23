После изнасилования спортсменки в Анапе 11 сотрудников полиции привлекли к ответственности

После проверки по факту изнасилования спортсменки в Анапе 11 полицейских уволили или привлекли к иной ответственности

Ночью 26 августа на одном из пляжей села Витязево три сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД по Анапе заметили 17-летнюю девушку и молодого человека, которые занимались сексом. За непривлечение девушки к административной ответственности полицейские принудили ее к половому сношению. По версии следствия, она согласилась, однако сексом занялась только с двумя полицейскими.

После этого двух полицейских заподозрили в понуждении к действиям сексуального характера в отношении девушки. Против них возбудили уголовное дело и арестовали, а начальника городской полиции уволили. Сами полицейские свою вину и какие-либо сексуальные отношения с девушкой отрицают.