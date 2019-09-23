После изнасилования спортсменки в Анапе 11 сотрудников полиции привлекли к ответственности
После проверки по факту изнасилования спортсменки в Анапе 11 полицейских уволили или привлекли к иной ответственности
Ночью 26 августа на одном из пляжей села Витязево три сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД по Анапе заметили 17-летнюю девушку и молодого человека, которые занимались сексом. За непривлечение девушки к административной ответственности полицейские принудили ее к половому сношению. По версии следствия, она согласилась, однако сексом занялась только с двумя полицейскими.
После этого двух полицейских заподозрили в понуждении к действиям сексуального характера в отношении девушки. Против них возбудили уголовное дело и арестовали, а начальника городской полиции уволили. Сами полицейские свою вину и какие-либо сексуальные отношения с девушкой отрицают.
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В краевом МВД после произошедшего начали проверку. По ее результатам уволили четырех сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) по отрицательным мотивам. Их руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, начальника ОМВД России по Анапе и заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) освободили от должностей.
Заместителя начальника — начальника полиции ОМВД России по Анапе предупредили о неполном служебном соответствии. Напомним, что это одно из самых суровых наказаний в системе МВД России, за ним следует увольнение. Также строгому наказанию подвергли двоих должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.
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