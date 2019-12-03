В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая

Парламентарии считают, что в России должен быть запрет на рекламу бестабачных никотиновых смесей, а также уголовная ответственность для физических и юридических лиц за их продажу

Автор инициативы — зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, он направил письмо с обращением министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и министру просвещения Ольге Васильевой, сообщает RT.

В декабре 2015 года за продажу снюса и насвая (разновидности измельченного увлажненного табака, которые употребляют помещая пакетики со смесью между губой и десной) в России ввели административное наказание в размере до 60 тыс. рублей.

По мнению Чернышова, этих мер недостаточно. Парламентарий заявил, что в стране участились отравления подростков этими веществами, также ему известно о случаях с летальным исходом.

Кроме того, депутат предложил ввести в школах профилактические уроки, посвященные вреду бестабачных никотиновых смесей.

«Только так мы сможем избежать угрозы тотального распространения отравы, от которой в первую очередь страдают дети в силу своего незнания», — заключил Чернышов.

По информации «Медузы», после принятия Госдумой в 2015 году поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и статью 14.53 КоАП (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями) производители заменили табак в пакетиках на экстракт никотина. Теперь этот продукт позиционируется как «бестабачные никотиновые смеси» и свободно продается в магазинах и в соцсетях.

Редакция RT указывает, что в их распоряжении есть письмо Чернышова, но не поясняет, будет ли введено наказание за те разновидности никотиновых смесей, которые сейчас продаются на российских прилавках на легальных основаниях. Также не уточняется какой вид и срок уголовного наказания депутат планирует ввести за продажу снюса и насвая.

Как писали Юга.ру, Минздрав РФ еще в 2016 году предложил ограничить распространение электронных сигарет, а через год выступил с инициативой запретить вейпы и кальяны в барах и ресторанах. В 2018 году Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты к обычным. А 3 октября 2019 года депутаты парламента Чечни единогласно приняли закон об ограничении продажи и использования вейпов и жидкостей к ним.