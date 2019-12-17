После отравления ребенка в Горячем Ключе Кондратьев потребовал срочно запретить продажу жевательных смесей с никотином на Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал от Заксобрания в срочном порядке рассмотреть инициативу о запрете продавать никотиносодержащие смеси подросткам
Глава региона сообщил, что в Горячем Ключе зафиксировали случай тяжелейшего отравления снюсом (продажа снюса запрещена в РФ с 2015 года, поэтому, вероятней всего, речь идет о никотиносодержащей смеси — Юга.ру).
«Мы не можем просто смотреть, как травятся наши дети. Продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним нужно не просто ограничить, а полностью запретить на территории Кубани», — подчеркнул Кондратьев.
По его словам, законодательную инициативу рассмотрят в Заксобрании уже завтра, 17 декабря. Для этого проведут внеочередную сессию кубанского парламента.
Одновременно глава региона поручил провести масштабные рейды мест торговли. В состав комиссий войдут сотрудники полиции и специалисты Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Напомним, продажа снюса и насвая запрещена в России с 2015 года (разновидности пропитанного никотином жевательного табака). Сейчас за нарушение действует административное наказание. Однако Госдума рассматривает вопрос об уголовном наказании за это.
На смену снюсу и насваю пришла бестабачная никотиносодержащая продукция — пропитанная никотином целлюлоза и т. п. Эти изделия сейчас находятся в свободной продаже.
Ограничение оборота никотиносодержащей продукции уже обсуждали в Заксобрании Кубани. Депутаты предложили ограничить не только оборот табачной продукции, но и любых изделий, содержащих это вещество.
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