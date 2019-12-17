После отравления ребенка в Горячем Ключе Кондратьев потребовал срочно запретить продажу жевательных смесей с никотином на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал от Заксобрания в срочном порядке рассмотреть инициативу о запрете продавать никотиносодержащие смеси подросткам

Глава региона сообщил, что в Горячем Ключе зафиксировали случай тяжелейшего отравления снюсом (продажа снюса запрещена в РФ с 2015 года, поэтому, вероятней всего, речь идет о никотиносодержащей смеси — Юга.ру).

«Мы не можем просто смотреть, как травятся наши дети. Продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним нужно не просто ограничить, а полностью запретить на территории Кубани», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, законодательную инициативу рассмотрят в Заксобрании уже завтра, 17 декабря. Для этого проведут внеочередную сессию кубанского парламента.

Одновременно глава региона поручил провести масштабные рейды мест торговли. В состав комиссий войдут сотрудники полиции и специалисты Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе краевой администрации.