Кубанские парламентарии поддержали ограничение продажи снюса и вейпов

Парламентарии подготовили обращение к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку, в котором предложили доработать проект федерального закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака».

По мнению депутатов, детей и подростков необходимо оградить от вредных последствий употребления никотина. Для этого нужно ограничить не только оборот табачной продукции, но и любых изделий, содержащих это вещество.

Для подтверждения своей позиции в обращении к Козаку члены ЗСК привели данные специалистов-наркологов, которые отмечают, что употребление сосательного табака (снюса) и других никотиносодержащих изделий почти в 100% случаев приводит к появлению неопухолевых поражений слизистой рта, повышает вероятность развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ, поджелудочной и молочных желез, риск развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и инсультов. Кроме того, зависимость от рассасывания снюса намного сильнее, чем от курения табака.