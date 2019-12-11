Кубанские парламентарии поддержали ограничение продажи снюса и вейпов
На сессии Законодательного собрания Краснодарского края 11 декабря депутаты обсудили ограничение оборота никотиносодержащей продукции
Парламентарии подготовили обращение к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку, в котором предложили доработать проект федерального закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака».
По мнению депутатов, детей и подростков необходимо оградить от вредных последствий употребления никотина. Для этого нужно ограничить не только оборот табачной продукции, но и любых изделий, содержащих это вещество.
Для подтверждения своей позиции в обращении к Козаку члены ЗСК привели данные специалистов-наркологов, которые отмечают, что употребление сосательного табака (снюса) и других никотиносодержащих изделий почти в 100% случаев приводит к появлению неопухолевых поражений слизистой рта, повышает вероятность развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ, поджелудочной и молочных желез, риск развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и инсультов. Кроме того, зависимость от рассасывания снюса намного сильнее, чем от курения табака.
«Перед нами стоит очень серьезная угроза. Новые виды табачных смесей вызывают быстрое привыкание и дальнейшую зависимость, а при длительном потреблении не избежать целого букета серьезных заболеваний. В первую очередь в зоне риска — молодежь и несовершеннолетние. Общественность уже бьет тревогу по этому поводу, и мы не можем не реагировать. Мы должны принять все возможные меры, чтобы оградить их от этого зла. Надеюсь, наш голос будет услышан на федеральном уровне. По моему поручению была собрана рабочая группа, которая провела заседание и подготовила текст принимаемого обращения», — рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Члены кубанского парламента считают, что к решению указанной проблемы необходимо подходить комплексно и принять отдельный федеральный закон, ограничивающий оборот никотиносодержащей продукции и устройств для употребления никотина (например, снюса и вейпов), сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края.
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