Минздрав поддержал идею запрета снюса в России
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай 6 декабря заключил, что никотиносодержащие смеси должны быть запрещены к продаже в России
В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму законопроект о запрете торговли насваем, снюсом и любыми другими жевательными смесями, которые содержат никотин. В начале декабря группа депутатов от КПРФ внесла также законопроект об поправках в Кодекс об административных правонарушениях. В нем предлагается ужесточить ответственность за продажу подобных смесей, сообщает ТАСС.
Олег Салагай написал в своем телеграм-канале, что подобная инициатива требует «серьезного внимания и рассмотрения».
«Логика регулирования должна быть проста: электронные сигареты должны регулироваться так же, как и обычные сигареты, а любые смеси для жевательного и сосательного потребления никотина — так же, как уже урегулированы насвай и снюс», — отметил он.
Он отметил, что подобные товары стали угрозой прежде всего для несовершеннолетних, так как «некурительный табак почти в семь раз более распространен среди школьников, чем среди взрослых».
На сегодняшний день оптовая или розничная продажа насвая и сосательного табака влечет за собой штрафы в размере от 2 до 4 тыс. рублей для граждан, от 7 до 12 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц от 40 до 60 тыс. рублей.
Ранее в паблике Typodar в инстаграме появилась фотография уличной таблички в Краснодаре, на которой написано о продаже табака и снюса.
«Недавно губернатор и мэр открыли школу 71 на Байбакова. Местный бизнес уже скорректировал ассортимент под целевую аудиторию и начал торговать снюсом прямо у школы», — отметили в подписи.
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