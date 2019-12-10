В России в конце и начале года будут двухдневные рабочие недели
Роструд напомнил, что в конце и начале года россияне будут работать по два дня
Последний рабочий день в этом году будет 31 декабря, однако работодатели на свое усмотрение могут сделать его выходным. Каникулы продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно.
Получается, что последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — понедельник и вторник, 30 и 31 декабря соответственно. Также первый рабочий день в новом году выпадет на четверг, 9 января. Таким образом, первая рабочая неделя для россиян будет двухдневной, рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец «Интерфаксу».
Он отметил, что 31 декабря по производственному календарю — предпраздничный рабочий день, который будет короче на 1 час. Поэтому работодатель может ввести выходной при соблюдении ряда условий.
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