В России в конце и начале года будут двухдневные рабочие недели

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Роструд напомнил, что в конце и начале года россияне будут работать по два дня

Читайте также:

Последний рабочий день в этом году будет 31 декабря, однако работодатели на свое усмотрение могут сделать его выходным. Каникулы продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно.

Получается, что последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — понедельник и вторник, 30 и 31 декабря соответственно. Также первый рабочий день в новом году выпадет на четверг, 9 января. Таким образом, первая рабочая неделя для россиян будет двухдневной, рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец «Интерфаксу».

Он отметил, что 31 декабря по производственному календарю — предпраздничный рабочий день, который будет короче на 1 час. Поэтому работодатель может ввести выходной при соблюдении ряда условий.

Напомним, 5 декабря глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, в котором 31 декабря сделали выходным днем. То же самое сделал губернатор Ставрополья. Известно, что до этого, 28 ноября, законопроект о последнем нерабочем дне в году внесли в Госдуму.

Краснодар Министерство труда и социальной защиты России Новый год отдых Праздники

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В России в конце и начале года будут двухдневные рабочие недели
Почти 4 млн туристов посетило Геленджик в 2019 году
В Геленджике впервые пройдет новогодний карнавал
В Чечне похитили и пытали инвалида, который снял ролик у резиденции Кадырова — «Новая газета»
В Краснодаре начали сносить Колхозный рынок
На Avito продают новый детсад в Краснодаре. Его может купить мэрия

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале