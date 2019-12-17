На Кубани подросток устроил ДТП, в котором погиб мальчик
В Темрюкском районе 17 декабря подросток за рулем машины врезался в дерево. Есть погибший
Авария случилась около 2:00 на трассе Краснодар — Темрюк. По предварительным данным, 17-летний юноша, у которого не было водительских прав, за рулем автомобиля ВАЗ-21140 во время обгона превысил скорость, потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП погиб 16-летний пассажир легковушки. Водителя и его 20-летнюю пассажирку доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Юга.ру неоднократно рассказывали об автомобильных авариях, виновниками которых становились несовершеннолетние. Так, в середине ноября в Крыловском районе ночью на трассе пьяный 17-летний парень не справился с управлением и его машина перевернулась. Пострадали четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет. В том же месяце в Сочи 16-летний водитель Mercedes погиб, врезавшись в дерево.
Кроме того, 3 декабря в Майкопе 18-летний водитель без прав сбил четверых подростков на тротуаре.
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