На Кубани пьяный подросток попал в ДТП
В Крыловском районе ночью 17 ноября четверо несовершеннолетних пострадали в аварии. Их машина перевернулась
Инцидент произошел в 2:20 на дороге Крыловская — Шевченковское. 17-летний парень ехал на ВАЗ-21099 на небезопасной скорости, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина перевернулась. По предварительным данным, подросток был пьян.
В результате ДТП пострадали водитель и трое его пассажиров — 15, 16 и 17 лет. Все участники получили серьезные травмы, их госпитализировали, сообщили в инстаграме ОГИБДД по Крыловскому району.
16 ноября в Сочи произошло еще одно ДТП, жертвой которого стал подросток без прав. 16-летний парень погиб, врезавшись на Mercedes в дерево.
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