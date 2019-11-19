На Кубани пьяный подросток попал в ДТП

В Крыловском районе ночью 17 ноября четверо несовершеннолетних пострадали в аварии. Их машина перевернулась

Инцидент произошел в 2:20 на дороге Крыловская — Шевченковское. 17-летний парень ехал на ВАЗ-21099 на небезопасной скорости, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина перевернулась. По предварительным данным, подросток был пьян.

В результате ДТП пострадали водитель и трое его пассажиров — 15, 16 и 17 лет. Все участники получили серьезные травмы, их госпитализировали, сообщили в инстаграме ОГИБДД по Крыловскому району.

16 ноября в Сочи произошло еще одно ДТП, жертвой которого стал подросток без прав. 16-летний парень погиб, врезавшись на Mercedes в дерево.