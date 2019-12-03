В Майкопе 18-летний водитель без прав сбил четверых подростков на тротуаре

Адыгея

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В Майкопе днем 3 декабря произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре подростка

Авария случилась около 13:30 на на улице 2-й Крестьянской. Автомобиль ВАЗ-21053 выехал на тротуар и сбил пешеходов.

В результате ДТП в медучреждение с травмами различной степени тяжести доставили четверых 16-летних подростков. Трое из них — жители Майкопского района, четвертый проживает в Краснодарском крае. Все они учатся в одного из средних специальных учебных заведений Майкопа.

«Предварительно установлено, что 18-летний водитель не имел права управления транспортом и водительское удостоверение не получал», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП Майкоп

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