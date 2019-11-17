16-летний водитель Mercedes погиб в Сочи, врезавшись в дерево
В Сочи вечером 16 ноября 16-летний водитель иномарки на скорости врезался в дерево и погиб, двое его друзей пострадали
Инцидент произошел около 23:30 на улице Пластунской. По предварительным данным, 16-летний водитель Mercedes превысил скорость, не справился с управлением, врезался в бордюр, после чего пробил металлическое ограждение и влетел в дерево.
В результате аварии водитель скончался на месте, два его несовершеннолетних пассажира с травмами были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По факту аварии проводится проверка.
Как писали Юга.ру, в тот же вечер в Каневской автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.
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