16-летний водитель Mercedes погиб в Сочи, врезавшись в дерево

В Сочи вечером 16 ноября 16-летний водитель иномарки на скорости врезался в дерево и погиб, двое его друзей пострадали

Инцидент произошел около 23:30 на улице Пластунской. По предварительным данным, 16-летний водитель Mercedes превысил скорость, не справился с управлением, врезался в бордюр, после чего пробил металлическое ограждение и влетел в дерево.

В результате аварии водитель скончался на месте, два его несовершеннолетних пассажира с травмами были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка.

Как писали Юга.ру, в тот же вечер в Каневской автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.