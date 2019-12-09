Мэр Краснодара назвал серийную кражу автомобильных деталей сверхцинизмом
Глава Краснодара Евгений Первышов на городской планерке 9 декабря возмутился серийной кражей деталей автомобилей
В администрации краевой столицы прошло аппаратное совещание, которое провел глава города Евгений Первышов. Он поговорил с и.о. начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Краснодару Сергеем Гришко по поводу серии автомобильных краж, которые произошли в городе в начале декабря. Первышов отметил, что хищения участились и это не просто мелкие кражи, а разборка машин.
«Это не просто мелкие кражи, как раньше, когда магнитолы вынимались из машин. Уже идет целая разборка на месте автотранспортных средств. И хотелось бы понять в этой ситуации: полиция какие-то усилия прилагает для поимки непосредственно преступников? — возмутился Первышов. — Это уже сверхцинизм. Это же не минута времени — разобрать автомобиль. Наверное, несколько часов требуется для того, чтобы в такой вид привести транспортное средство. И что, никто не замечает?»
Гришко ответил, что полиция принимает меры для решения проблемы и уже есть определенные наработки, особенно по Карасунскому округу. В целом вопрос находится на контроле у начальника управления МВД по Краснодару. Каждый день подразделения отчитываются ему о проделанной работе в Юбилейном и Фестивальном микрорайоне, а также в Карасунском округе, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в первых числах декабря в разных районах города преступники сняли детали с нескольких автомобилей. Юга.ру писали, что 4 декабря в микрорайоне Гидростроителей воры украли с машины Toyota Camry две правые двери, передний бампер, капот и две передние фары. Похожие случаи произошли в Юбилейном микрорайоне — там похитили детали автомобилей Kia Ceed и Toyota Camry. На следующий день хищения продолжились: преступники сняли колеса с автомобиля Mazda CX-5 во дворе многоэтажки в ГМР, а также фары с Audi и Land Cruiser на улицах Гаражной и Гаврилова. При этом в полицию обращались не все потерпевшие.
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