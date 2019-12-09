Мэр Краснодара назвал серийную кражу автомобильных деталей сверхцинизмом

В администрации краевой столицы прошло аппаратное совещание, которое провел глава города Евгений Первышов. Он поговорил с и.о. начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Краснодару Сергеем Гришко по поводу серии автомобильных краж, которые произошли в городе в начале декабря. Первышов отметил, что хищения участились и это не просто мелкие кражи, а разборка машин.

«Это не просто мелкие кражи, как раньше, когда магнитолы вынимались из машин. Уже идет целая разборка на месте автотранспортных средств. И хотелось бы понять в этой ситуации: полиция какие-то усилия прилагает для поимки непосредственно преступников? — возмутился Первышов. — Это уже сверхцинизм. Это же не минута времени — разобрать автомобиль. Наверное, несколько часов требуется для того, чтобы в такой вид привести транспортное средство. И что, никто не замечает?»

Гришко ответил, что полиция принимает меры для решения проблемы и уже есть определенные наработки, особенно по Карасунскому округу. В целом вопрос находится на контроле у начальника управления МВД по Краснодару. Каждый день подразделения отчитываются ему о проделанной работе в Юбилейном и Фестивальном микрорайоне, а также в Карасунском округе, сообщили в пресс-службе мэрии.