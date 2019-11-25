В Краснодаре парень напал на водителя, пока тот стоял на светофоре, и угнал его машину

Краснодарский край

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Краснодарские полицейские 25 ноября завершили расследование уголовного дела об угоне машины с применением насилия

Инцидент произошел в мае. В дежурную часть позвонил 26-летний местный житель и сообщил об угоне машины. По словам потерпевшего, он стоял в ожидании зеленого сигнала светофора на пересечении улиц Карасунской и Рашпилевской, когда к его иномарке подбежал мужчина. Он ударил водителя в лицо через открытое боковое окно. Пострадавший пересел на пассажирское сидение, а когда злоумышленник сел на его место, вышел из машины. После этого нападавший уехал в неизвестном направлении. Спустя несколько часов полицейские задержали его в Тимашевском районе.

За рулем угнанной машины находился ранее судимый за грабеж 25-летний краснодарец. Парень рассказал, что он выпил и ему стало скучно, поэтому он решил покататься на чужом автомобиле.

Против злоумышленника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Дело передали в суд, сообщили 25 ноября в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в ноябре в Лабинском районе полицейские открыли стрельбу по машине, чтобы остановить угонщика.

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