Краснодарцы жалуются на кражи деталей машин. В полиции заявлений не было
Жители Краснодара пожаловались на новые случаи кражи деталей машин в ночь на 5 декабря
В декабре в разных районах города преступники сняли детали с нескольких автомобилей. Юга.ру писали, что накануне в микрорайоне Гидростроителей воры украли с машины Toyota Camry две правые двери, передний бампер, капот и две передние фары. Похожие случаи произошли и в Юбилейном микрорайоне — там похитили детали автомобилей Kia Ceed и Toyota Camry.
Утром 5 декабря в соцсетях появились фотографии из разных районов города, где с машин сняли запчасти. Например, мужчина рассказал, что ночью неизвестные сняли колеса с автомобиля Mazda CX-5 во дворе многоэтажки на улице Игнатова, 65. Также в соцсетях появились снимки машин Audi и Land Cruiser, у которых украли фары на улицах Гаражной и Гаврилова. Также в ночь на 3 декабря фары похитили у Porshe Cayenne на улице Монтажников.
Некоторые пользователи в комментариях показали фотографии своих машин, у которых недавно украли детали. Так, 2 декабря в районе «Красной площади» злоумышленники сняли колеса с автомобиля. Другой пользователь рассказал, что колеса сняли с машины Lada Granta на улице 2-й Пятилетки.
При этом руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что в полиции зарегистрировали только кражи деталей Toyota Camry на ГМР и еще двух автомобиле на ЮМР. О других случаях в ведомство не сообщали. Сотрудники МВД проверили все обращения с улицы Игнатова, где якобы похитили колеса у машины Mazda, но оттуда с 1 ноября не было никаких заявлений. Также полиции неизвестно о кражах фар в Фестивальном микрорайоне.
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