В Краснодаре воры сняли с нескольких машин двери, бампер и капот

View this post on Instagram

Ещё одна жертва автоворов. Этот Киа Сид обнесли в ночь со 2 на 3 декабря в Юбилейном микрорайоне. ️ «Машина была новая, видимо, поэтому и привлекла абортов. Украдены капот, бампер, фары, и противотуманки. Наверняка действовали по заказу и по наводке. Может есть добрые люди которые видели что-то подозрительное?. Окон вокруг полно, и место освещенное», — просит хозяин машины Bob Maurin. #ВорыКраснодара