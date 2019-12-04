В Краснодаре воры сняли с нескольких машин двери, бампер и капот

В Краснодаре в декабре в разных районах города преступники сняли детали с автомобилей

В 8:44 в полицию Карасунского округа позвонила женщина и рассказала, что утром нашла свою машину Toyota Camry на парковке месте без нескольких деталей. У автомобиля было разбито заднее левое стекло и не было двух правых дверей, переднего бампера, капота и двух передних фар.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая начала проверку. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожие случаи произошли на днях в Юбилейном микрорайоне. Там с машин Kia Сeed и Toyota Camry также пропали детали, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.