В Краснодаре воры сняли с нескольких машин двери, бампер и капот

Краснодарский край

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В Краснодаре в декабре в разных районах города преступники сняли детали с автомобилей

В 8:44 в полицию Карасунского округа позвонила женщина и рассказала, что утром нашла свою машину Toyota Camry на парковке месте без нескольких деталей. У автомобиля было разбито заднее левое стекло и не было двух правых дверей, переднего бампера, капота и двух передних фар.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая начала проверку. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожие случаи произошли на днях в Юбилейном микрорайоне. Там с машин Kia Сeed и Toyota Camry также пропали детали, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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Ещё одна жертва автоворов. Этот Киа Сид обнесли в ночь со 2 на 3 декабря в Юбилейном микрорайоне. ��️ «Машина была новая, видимо, поэтому и привлекла абортов. Украдены капот, бампер, фары, и противотуманки. Наверняка действовали по заказу и по наводке. Может есть добрые люди которые видели что-то подозрительное?. Окон вокруг полно, и место освещенное», — просит хозяин машины Bob Maurin. #ВорыКраснодара

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Автомобили Кражи Краснодар Полиция

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