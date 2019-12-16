Водитель, SMM-специалист, курьер. Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в 2020 году

Аналитики выяснили, какие специальности будут пользоваться спросом на рынке труда России в 2020 году

По данным исследования, посвященного изменению рынка труда в 2020 году, среди рабочих специальностей больше всего спросом будут пользоваться плотники, машинисты автокрана, бетонщики, столяры, маляры и каменщики. Также будут востребованы курьеры, водители, официанты, повара и продавцы, сообщил 16 декабря «360» со ссылкой на портал «Работа.ру».

Среди узких специальностей прогнозируют высокий спрос на SMM- и SEO-специалистов, email-маркетологов, разработчиков мобильных приложений, аналитиков Big Data.

«Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты — это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills будет расти», — считают аналитики.

По оценкам экспертов, в 2020 году заработная плата вырастет в среднем на 7-9% у работников в сфере строительства, продаж и производства. Работников IT-сферы ждет повышение зарплат на 10-12%.