Актеры, архитекторы, юристы. Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда России

Эксперт Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал, при поиске какой работы наблюдается особенно высокая конкуренция

Проректор вуза Александр Сафонов сказал, что традиционно сложно найти работу представителям творческих профессий, например, актеров.

«Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много», — отметил он.

По его словам, со сложностями встречаются также музыканты и работники в области архитектуры, связей с общественностью и дизайна. Высокую конкуренцию отмечают в сфере маркетинга, юриспруденции, экономики и финансов, сообщил 25 ноября RT.

Ранее ВНИИ труда Минтруда России определил самые востребованные профессии в России — среди них бармен и официант.