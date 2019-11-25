Актеры, архитекторы, юристы. Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда России
Эксперт Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал, при поиске какой работы наблюдается особенно высокая конкуренция
Проректор вуза Александр Сафонов сказал, что традиционно сложно найти работу представителям творческих профессий, например, актеров.
«Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много», — отметил он.
По его словам, со сложностями встречаются также музыканты и работники в области архитектуры, связей с общественностью и дизайна. Высокую конкуренцию отмечают в сфере маркетинга, юриспруденции, экономики и финансов, сообщил 25 ноября RT.
Ранее ВНИИ труда Минтруда России определил самые востребованные профессии в России — среди них бармен и официант.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.