Продавец, повар, педагог. В России назвали самые востребованные профессии

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ВНИИ труда Минтруда России определил десять наиболее востребованных профессий в стране

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Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, пишет RT.

Также в десятку вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтер, а также педагог-дефектолог, пишет РИА «Новости» со ссылкой на презентацию ВНИИ.

Востребованность этих профессий определялась по спросу на работников, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для участников опроса.

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Как сообщали Юга.ру, в марте Минтруд назвал профессии, с которыми россияне быстрее всего находят работу. В апреле ведомство представило список профессий с самой высокой зарплатой. Среди них мехатроник, бизнес-аналитик, бурильщик шпуров.

В августе стало известно, что Министерство просвещения России в 2020 году собирается убрать почти 100 специальностей из перечня среднего профессионального образования.

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