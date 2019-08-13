Продавец, повар, педагог. В России назвали самые востребованные профессии

ВНИИ труда Минтруда России определил десять наиболее востребованных профессий в стране

Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, пишет RT.

Также в десятку вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтер, а также педагог-дефектолог, пишет РИА «Новости» со ссылкой на презентацию ВНИИ.

Востребованность этих профессий определялась по спросу на работников, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для участников опроса.