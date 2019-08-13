Продавец, повар, педагог. В России назвали самые востребованные профессии
ВНИИ труда Минтруда России определил десять наиболее востребованных профессий в стране
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Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, пишет RT.
Также в десятку вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтер, а также педагог-дефектолог, пишет РИА «Новости» со ссылкой на презентацию ВНИИ.
Востребованность этих профессий определялась по спросу на работников, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для участников опроса.
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Как сообщали Юга.ру, в марте Минтруд назвал профессии, с которыми россияне быстрее всего находят работу. В апреле ведомство представило список профессий с самой высокой зарплатой. Среди них мехатроник, бизнес-аналитик, бурильщик шпуров.
В августе стало известно, что Министерство просвещения России в 2020 году собирается убрать почти 100 специальностей из перечня среднего профессионального образования.
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