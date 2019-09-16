Стало известно, кто в России получает самую высокую зарплату

Минтруд России в сентябре рассказал, какая вакансия самая высокооплачиваемая в стране

По данным Минтруда России, за работу механиком по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности предлагают зарплату в 430 тыс. рублей. Однако директор Рыбного союза Сергей Гудков отметил, что средняя зарплата на этой вакансии — 200 тыс. рублей, а такое предложение, скорее всего, оправдано срочностью и встречается редко.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий расположились пилот самолета и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Их доход составлял 330 тыс. рублей в месяц, написали «Известия».

В 2018 году на первом месте в списке был коммерческий директор на предприятии, занимающемся производством лекарственных препаратов (его доход оценили в 420 тыс. рублей).