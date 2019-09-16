Стало известно, кто в России получает самую высокую зарплату
Минтруд России в сентябре рассказал, какая вакансия самая высокооплачиваемая в стране
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По данным Минтруда России, за работу механиком по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности предлагают зарплату в 430 тыс. рублей. Однако директор Рыбного союза Сергей Гудков отметил, что средняя зарплата на этой вакансии — 200 тыс. рублей, а такое предложение, скорее всего, оправдано срочностью и встречается редко.
На втором месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий расположились пилот самолета и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Их доход составлял 330 тыс. рублей в месяц, написали «Известия».
В 2018 году на первом месте в списке был коммерческий директор на предприятии, занимающемся производством лекарственных препаратов (его доход оценили в 420 тыс. рублей).
Как писали Юга.ру, премьер-министр России Дмитрий Медведев в июне поручил Минтруду проработать план введения четырехдневной рабочей недели. В сентябре стало известно, что в министерстве планируют провести подобный эксперимент на некоторых предприятиях.
В марте Минтруд назвал профессии, с которыми россияне быстрее всего находят работу. В августе стало известно, что Министерство просвещения России в 2020 году собирается убрать почти 100 специальностей из перечня среднего профессионального образования.
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