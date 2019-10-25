Педагог, официант и бармен. В России назвали самые востребованные профессии
Специалисты из ВНИИ труда рассказали о самых востребованных профессиях, которые останутся такими на несколько лет
К самым востребованным отнесли массовые профессии, в которые входят бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант и бармен. Однако и дефицитные профессии останутся востребованными, в том числе электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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Исследователи также определили ключевые профессии. К ним отнесли специалистов в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции. Кроме того, востребованными будут и несколько новых профессий, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям, профессионалы в области новой производственной и строительной техники.
Эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина уточнила, что несмотря на динамику рынка труда, ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3—6 лет отдельные профессии стали неактуальны или исчезли. При этом она отметила, что профессии могут трансформироваться, написали RT.
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Как сообщали Юга.ру, в марте Минтруд назвал профессии, с которыми россияне быстрее всего находят работу. В апреле ведомство представило список профессий с самой высокой зарплатой. Среди них мехатроник, бизнес-аналитик, бурильщик шпуров.
В августе стало известно, что Министерство просвещения России в 2020 году собирается убрать почти 100 специальностей из перечня среднего профессионального образования.
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