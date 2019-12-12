В Новороссийске женщина выпала из окна многоэтажки

В Новороссийске утром 12 декабря во дворе многоэтажного дома нашли тело женщины

Погибшую обнаружили во дворе жилого дома на проспекте Ленина, об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На место вызвали полицию и скорую помощь.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что погибшей оказалась 40-летняя местная жительница. По факту ее смерти началась доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.