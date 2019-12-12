В Новороссийске женщина выпала из окна многоэтажки
В Новороссийске утром 12 декабря во дворе многоэтажного дома нашли тело женщины
Погибшую обнаружили во дворе жилого дома на проспекте Ленина, об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На место вызвали полицию и скорую помощь.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что погибшей оказалась 40-летняя местная жительница. По факту ее смерти началась доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
За последний месяц в Краснодаре произошло несколько похожих несчастных случаев. Как писали Юга.ру, в конце ноября на улице Московской подросток выпал из окна и погиб, а через четыре дня аналогичная ситуация произошла в микрорайоне Гидростроителей. Кроме того, в том же месяце в краевой столице 20-летняя девушка разбилась после падения из окна многоэтажки.
В конце октября в Краснодаре на козырьке подъезда многоэтажного дома нашли 14-летнюю девушку без сознания. Она заявила, что не помнит, как там оказалась.
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