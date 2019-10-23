В Краснодаре на козырьке подъезда нашли девочку без сознания

Вечером 20 октября очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что на козырьке дома лежит подросток. Прибывший на место инспектор по делам несовершеннолетних установил, что 14-летняя девочка, которую нашли в бессознательном состоянии, живет в одной из квартир на шестом этаже. У ребенка не было каких-либо травм и повреждений. После того, как школьница пришла в сознание, она пояснила, что не помнит, как оказалась на козырьке. Семью и подростка знакомые охарактеризовали с положительной стороны, пояснили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Девочку госпитализировали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, в июне в Новороссийске погибла женщина, которая пыталась достать кота с козырька нижнего балкона. Она выпала из окна четвертого этажа.