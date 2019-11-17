В Краснодаре подросток погиб, выпав из окна

В Краснодаре 17-летний парень выпал из окна в Московском микрорайоне и погиб

Инцидент произошел утром 17 ноября на улице Байбакова, 18. Тело молодого человека обнаружили возле многоэтажки. Травмы указывают на то, что он упал с высоты, предает ГТРК «Кубань». В следственных органах изданию рассказали, что 17-летний парень, предположительно упал с 11 этажа, перед этим употребив неизвестный наркотик.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по факту гибели местного жителя проводится доследственная проверка. Обстоятельства выясняются.