В Краснодаре из окна многоэтажки выпал подросток

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 21 ноября юноша погиб, выпав из окна. Обстоятельства выясняются

В группе «Жесть Краснодара и края» во «ВКонтакте» написали, что в 0:15 из окна дома на улице Московской, 118/1 выпал человек. В пресс-службе Следственного комитета порталу Юга.ру сообщили, что это был несовершеннолетний. От полученных травм юноша погиб.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 ноября в Краснодаре на улице Байбакова насмерть разбился 17-летний парень, выпавший из окна. За неделю до этого погибла после падения из окна 20-летняя девушка.

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