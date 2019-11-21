В Краснодаре из окна многоэтажки выпал подросток

В группе «Жесть Краснодара и края» во «ВКонтакте» написали, что в 0:15 из окна дома на улице Московской, 118/1 выпал человек. В пресс-службе Следственного комитета порталу Юга.ру сообщили, что это был несовершеннолетний. От полученных травм юноша погиб.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 ноября в Краснодаре на улице Байбакова насмерть разбился 17-летний парень, выпавший из окна. За неделю до этого погибла после падения из окна 20-летняя девушка.