В Краснодаре 20-летняя девушка выпала из окна многоэтажки
В Краснодаре вечером 10 ноября в микрорайоне Гидростроителей девушка разбилась после падения из окна многоэтажки
В соцсетях вечером 10 ноября появилось сообщение о том, что с 14-го этажа многоэтажного дома на улице Невкипелого, 24/2 выпала девушка. Очевидцы рассказали, что это произошло около 21:40.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что следствие организовало проверку по факту гибели 20-летней девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, 20 октября в Краснодаре на козырьке подъезда многоэтажного дома нашли 14-летнюю девушку без сознания. Подросток заявила, что не помнит, как там оказалась.
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