«Краснодар» из-за тумана не смог вылететь в Испанию на матч Лиги Европы
ФК «Краснодар» 11 декабря выехал в Анапу, чтобы оттуда улететь на матч с испанским «Хетафе»
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В последнем матче группового этапа Лиги Европы «быки» 12 декабря сыграют в гостях у «Хетафе» в одноименном испанском городе. Игра начнется в 20:55 на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес». Сейчас у соперников по 9 очков, поэтому грядущая встреча станет решающей и определит команду, которая выйдет в плей-офф евротурнира.
Футболисты «быков» должны были вылететь в Мадрид утром 11 декабря, чтобы провести в Испании предматчевую тренировку. Однако из-за сильного тумана в аэропорту Краснодара задержали 12 рейсов, в том числе в Испанию. Спортсменам пришлось вернуться на базу и провести там внеплановую тренировку. После нее они отправились в Анапу, чтобы оттуда улететь в Мадрид.
«Тренировка в тумане состоялась взамен предматчевой в Испании. Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы все-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует», — говорится в соцсетях черно-зеленых.
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Напомним, 3 октября «Краснодар» проиграл «Хетафе» в домашнем матче Лиги Европы со счетом 1:2. Тогда единственный гол «быков» на 69-й минуте забил Ари после передачи Магомеда-Шапи Сулейманова. В завтрашнем матче Ари не сыграет из-за дисквалификации: во время матча с «Базелем» он ударил защитника гостей и получил красную карточку.
ФК «Хетафе» — футбольный клуб из одноименного города, который находится недалеко от Мадрида. Клуб основали в 1946 году, он дважды был финалистом Кубка Испании, но упускал победу.
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