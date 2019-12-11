«Краснодар» из-за тумана не смог вылететь в Испанию на матч Лиги Европы

ФК «Краснодар» 11 декабря выехал в Анапу, чтобы оттуда улететь на матч с испанским «Хетафе»

В последнем матче группового этапа Лиги Европы «быки» 12 декабря сыграют в гостях у «Хетафе» в одноименном испанском городе. Игра начнется в 20:55 на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес». Сейчас у соперников по 9 очков, поэтому грядущая встреча станет решающей и определит команду, которая выйдет в плей-офф евротурнира.

Футболисты «быков» должны были вылететь в Мадрид утром 11 декабря, чтобы провести в Испании предматчевую тренировку. Однако из-за сильного тумана в аэропорту Краснодара задержали 12 рейсов, в том числе в Испанию. Спортсменам пришлось вернуться на базу и провести там внеплановую тренировку. После нее они отправились в Анапу, чтобы оттуда улететь в Мадрид.

«Тренировка в тумане состоялась взамен предматчевой в Испании. Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы все-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует», — говорится в соцсетях черно-зеленых.