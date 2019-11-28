«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы. Ари забил победный пенальти, а потом ударил защитника «Базеля» и получил красную карточку
Футболисты «Краснодара» обыграли швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА
Встреча, прошедшая в Краснодаре 28 ноября, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «быков» Ари, который заработал и сам реализовал пенальти на 72-й минуте.
В добавленное время Ари ударил в лицо защитника «Базеля», за что получил красную карточку и был удален с поля и лишился возможности дальше принимать участие группе ЛЕ.
Эта победа стала для «Краснодара» третьей подряд в групповом этапе Лиги Европы. «Быки» занимают третье место в группе C, набрав 9 очков. «Базель» лидирует в группе с 10 очками на счету.
Напомним, в первой встрече команд «Краснодар» проиграл «Базелю» со счетом 5:0.
В заключительном, 6-м туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Базель» дома примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 12 декабря.
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