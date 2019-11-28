«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы. Ари забил победный пенальти, а потом ударил защитника «Базеля» и получил красную карточку

Встреча, прошедшая в Краснодаре 28 ноября, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «быков» Ари, который заработал и сам реализовал пенальти на 72-й минуте.

В добавленное время Ари ударил в лицо защитника «Базеля», за что получил красную карточку и был удален с поля и лишился возможности дальше принимать участие группе ЛЕ.