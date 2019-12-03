Тренер «Краснодара» рассказал о предстоящем матче с «Хетафе» и о том, почему Сулейманов стал хуже играть

На пресс-конференции после матча с «Тамбовом», который закончился ничьей, тренер «быков» Сергей Матвеев рассказал о состоянии нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. По мнению журналистов, спортсмен был более результативен раньше, когда его выпускали в конце игры, а не на весь матч.

«Он молодой парень еще, играет все матчи, ему непросто. Да, наверное, пока что эффективность немного у него упала, но будем думать и что-то менять. Он следующий матч с ЦСКА тем более пропускает, у него четвертая желтая», — заявил тренер.

Также Матвеев рассказал, что прошла только одна половина турнира, поэтому у команды еще есть все шансы догнать и обойти «Зенит», который сейчас лидирует в РПЛ. По мнению тренера, у черно-зеленых сейчас нет никаких проблем с мотивацией, просто иногда команде не хватает эмоций.

«Команда идет от игры к игре. У нас сейчас самый важный матч с ЦСКА. После этого мы будем все это анализировать и готовиться к "Хетафе". Давать задачи заранее невозможно, потому что мы готовимся к ЦСКА. И все наши силы и весь наш фокус будет именно на эту игру. Дальше будем думать», — прокомментировал Матвеев предстоящие матчи с ЦСКА и испанским «Хетафе».

Тренер считает, что команде после «Базеля» не хватило эмоций. Журналисты также поинтересовались, почему в стартовом составе не выходит Дмирий Скопинцев и Иван Игнатьев, которые могли бы разнообразить игру.

«И Скопинцев, и Игнатьев тренируются с нами и каждый день у них есть возможность все это доказать, чтобы все у них получалось. Мы надеемся на каждого нашего игрока и, поверьте, от тренировки к тренировке мы делаем выводы, советуемся, кто лучше в данный момент готов, кто, скорее всего, принесет помощь», — заключил Матвеев.