Новую скоростную трассу хотят построить между Краснодаром и Самарой

«Автодор» разработал концепцию сети дорог в России до 2035 года, в которой есть дорога из Краснодара в Самару

Госкомпания «Автодор» разработала концепцию развития «опорной сети» автодорог России до 2035 года. Планируется, что протяженность скоростных трасс увеличится с 5 тыс. до 17,6 тыс. км. При этом объем финансирования пока неизвестен, однако Минтранс России заявил, что около трети денег дадут частные инвесторы.

Сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения. По первому блоку концепции планируют построить обход Московской области. Так, к 2035 году может появиться магистраль, которая соединит трассу М11 (в районе Окуловки), Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу. Также появится новая трасса Самара — Саратов — Волгоград — Краснодар и другие.

Во втором блоке планируют сделать дороги юга России и Черноморского побережья. Так, до 2030 года на базе существующей сети построят трассу Дербент — Махачкала — Грозный — Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Также планируется реконструировать и расширить дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный, написал «Коммерсантъ».