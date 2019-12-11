Новую скоростную трассу хотят построить между Краснодаром и Самарой
«Автодор» разработал концепцию сети дорог в России до 2035 года, в которой есть дорога из Краснодара в Самару
Госкомпания «Автодор» разработала концепцию развития «опорной сети» автодорог России до 2035 года. Планируется, что протяженность скоростных трасс увеличится с 5 тыс. до 17,6 тыс. км. При этом объем финансирования пока неизвестен, однако Минтранс России заявил, что около трети денег дадут частные инвесторы.
Сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения. По первому блоку концепции планируют построить обход Московской области. Так, к 2035 году может появиться магистраль, которая соединит трассу М11 (в районе Окуловки), Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу. Также появится новая трасса Самара — Саратов — Волгоград — Краснодар и другие.
Во втором блоке планируют сделать дороги юга России и Черноморского побережья. Так, до 2030 года на базе существующей сети построят трассу Дербент — Махачкала — Грозный — Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Также планируется реконструировать и расширить дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный, написал «Коммерсантъ».
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Напомним, госкомпания «Автодор» еще 5 декабря опубликовала планы по строительству скоростных магистралей на ближайшие 15 лет. Однако тогда не было известно о трассе из Самары в Краснодар и обратно. При этом в концепции указывалось, что через 10 лет от Екатеринбурга до Черноморского побережья можно будет доехать за 22 часа, в то время как сейчас дорога занимает 33 часа.
Кроме того, 5 ноября «Автодор» полностью закрыл движение по виадуку на М4 «Дон» под Краснодаром, а 23 октября до конца года ограничил движение на участке дороги на М4 «Дон», который 24 июня стал платным.
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