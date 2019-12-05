В России разработали карту ремонта дорог до 2035 года

Краснодарский край, Вся Россия

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Госкомпания «Автодор» 5 декабря опубликовала планы по строительству скоростных магистралей на ближайшие 15 лет

Концепцию опорной сети автодорог «Автодор» представил в ходе профильной конференции. Дорожная карта была разработана совместно с Росавтодором и Аналитическим центром при правительстве России, сообщает «КоммерсантЪ».

Планируется, что сеть будет состоять как из платных, так и бесплатных дорог федерального и регионального назначения. Согласно концепции, к 2035 году протяженность скоростных магистралей должна увеличиться с 5 тыс. до 17,6 тыс. км. В данный момент объем финансирования дорожных работ неизвестен.

Концепция дорожной карты состоит из трех блоков: планы по строительству автодорог для обхода Москвы, ремонт дорог на юге России и черноморском побережье, а также создание новой дорожной сети на востоке страны.

Так, на юге России до 2030 года на базе существующей сети появится магистраль Дербент — Махачкала — Грозный — Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Кроме того, планируется провести реконструкцию и расширить дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.

Благодаря обновленной дорожной карте «Автодор» ожидает ускорения перемещения грузов и пассажиров. Например, от Екатеринбурга до черноморского побережья можно будет доехать за 22 часа, в то время как сейчас дорога занимает 33 часа.

Как писали Юга.ру, 5 ноября «Автодор» полностью закрыл движение по виадуку на М4 «Дон» под Краснодаром, а 23 октября до конца года ограничил движение на платном участке дороги на М4 «Дон», который 24 июня стал платным.

 

Дороги Ремонт дорог

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