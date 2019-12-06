На Кубани ввели реверсивное движение на участке трассы М4

В Краснодарском крае из-за ремонтных работ в начале декабря изменили схему движения на участке федеральной трассы М4 «Дон»

Работы, которые проводит ООО «СтройТранс», проходят с 1419-го по 1420-й км трассы — между поселками Молдовановка и Дефановка, сообщил ГК «Автодор» 5 декабря. Из-за ремонта движение на участке будет происходить поочередно по одной полосе и регулироваться светофором, а скорость ограничили до 40 км/ч.

В «Автодоре» не назвали сроки проведения ремонта.

Напомним, в октябре «Автодор» полностью закрыл движение по виадуку на трассе М4 «Дон» под Краснодаром. Это сделали для обеспечения безопасности движения.