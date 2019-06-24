Стоимость проезда по платному участку при оплате наличными или банковской картой для легкового автомобиля (1-я тарифная группа) составит 140 рублей в дневное время и 70 рублей в ночное время. Автомобилисты, использующие транспондер T-pass, смогут сэкономить 20%, сообщает пресс-служба государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Пользователи транспортных средств 1-й и 2-й тарифной групп (легковые автомобили, небольшие грузовики и микроавтобусы) также смогут воспользоваться абонементом на 20 или 50 поездок, срок действия абонемента составит 90 дней. Используя абонемент, можно сэкономить на проезде по платным участкам. Он позволяет сделать проезд дешевле для тех, кто собирается пользоваться платным участком неоднократно.

Стоимость одного проезда для водителя легкового автомобиля 1-й тарифной группы при покупке абонемента на 20 поездок составит 84 рубля, при использовании абонемента на 50 поездок стоимость одного проезда составит 56 рублей.

На участке организована открытая система сбора платы, при которой пользователи вне зависимости от пройденного расстояния оплачивают проезд один раз, на пункте взимания платы (ПВП) на 1184-м км трассы М4 «Дон» при каждом его пересечении.

Участок 1119-1195 км трассы М4 «Дон» соответствует технической категории 1Б. Здесь проведены работы по комплексному обустройству и реконструкции, так что участок отвечает современным международным требованиям к скоростным автодорогам и безопасности дорожного движения на них.

Решение о вводе платного участка принято на основании распоряжения Правительства РФ №1765-р от 18 августа 2017 года, согласно которому, у платного участка есть бесплатная альтернатива. Ее маршрут: автодорога южный подъезд к Ростову-на-Дону — западный обход Ростова-на-Дону, автодорога Ростов-на-Дону (от автодороги общего пользования федерального значения М4 «Дон») — Азов, восточный обход Азова, Азов — станица Александровка — станица Староминская, станица Староминская — станица Ленинградская — станица Павловская, станица Октябрьская — станица Павловская — станица Новопластуновская, обход станицы Павловской.

С тарифами можно ознакомиться на сайте ООО «Автодор — Платные Дороги».