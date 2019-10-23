В Краснодаре против полицейских Евгения Мишнева, Алексея Синицына и Ахмеда Хагура завели уголовное дело после того, как они задержали на месте закладки наркотиков следователя и его знакомого

Что произошло? С 25 по 31 августа полицейские регулярно приезжали в район проезда Аэропортовский. Там они выявляли случаи незаконной торговли наркотиками.

Адвокат полицейских Михаил Мушаилов рассказал, что во время дежурства 31 августа сотрудники полиции увидели двоих мужчин, которые вели себя подозрительно. Неизвестные что-то искали или прятали в кустах. Одним из них оказался сотрудник краевого следственного управления СК России. Он пояснил, что приехал вместе со своим другом, у которого в этом месте неизвестные ему дела. В автомобиле у них нашли вещество серого цвета, а в кармане второго мужчины — белый порошок.

Юрист отметил, что мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Там составили рапорт. Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков возбудили только против одного из них. Следователь проходит по делу как свидетель, написал 23 октября «Коммерсантъ».