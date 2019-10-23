Полицейские из Краснодара в поисках наркоманов в кустах задержали следователя
В Краснодаре против полицейских Евгения Мишнева, Алексея Синицына и Ахмеда Хагура завели уголовное дело после того, как они задержали на месте закладки наркотиков следователя и его знакомого
Что произошло? С 25 по 31 августа полицейские регулярно приезжали в район проезда Аэропортовский. Там они выявляли случаи незаконной торговли наркотиками.
Адвокат полицейских Михаил Мушаилов рассказал, что во время дежурства 31 августа сотрудники полиции увидели двоих мужчин, которые вели себя подозрительно. Неизвестные что-то искали или прятали в кустах. Одним из них оказался сотрудник краевого следственного управления СК России. Он пояснил, что приехал вместе со своим другом, у которого в этом месте неизвестные ему дела. В автомобиле у них нашли вещество серого цвета, а в кармане второго мужчины — белый порошок.
Юрист отметил, что мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Там составили рапорт. Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков возбудили только против одного из них. Следователь проходит по делу как свидетель, написал 23 октября «Коммерсантъ».
Почему на полицейских завели уголовное дело? Порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю подтвердили, что против участковых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).
«Ъ» со ссылкой на процессуальный документ уточняет, что полицейских подозревают в незаконном выявлении наркосбытчиков на участке, не относящемся к их сфере ответственности. Проезд Аэропортовский был далеко от территории, за которой были закреплены полицейские. Кроме того, эта улица находится в другом административном округе Краснодара. По данным следствия, полицейские незаконно задерживали граждан, надевали на них наручники, проводили досмотр, а затем отпускали без составления каких-либо документов.
Адвокат Мушаилов пояснил, что участковые находились в другом районе Краснодара по распоряжению своего руководителя.
В пресс-службе ГУ МВД России по краю порталу Юга.ру сообщили, что полицейских уже уволили по отрицательным мотивам.
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