В Краснодаре четверых экс-участковых будут судить за продажу наркотиков женщине, указавшей на закладку, и вымогательство у нее взятки
В Краснодаре в суд направили уголовное дело против четверых бывших полицейских, которые продавали наркотики и требовали взятки
По делу проходят два старших участковых и два участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции Славянского микрорайона УМВД по Краснодару.
По данным следствия, в декабре 2018 года полицейские задержали трех местных жителей — женщину и двух мужчин, подозреваемых в намерении приобрести наркотики.
33-летний участковый предложил задержанной, что если она покажет, где находятся наркотики и признает факт их хранения, то задержанных не будут привлекать к уголовной ответственности. После этого он договорился с 31-летним старшим участковым сфабриковать материалы о якобы выявленном преступлении.
Получив от женщины информацию о местонахождении тайника, сотрудники забрали оттуда наркотики и продали их ей. При этом потребовали ее признаться в незаконном хранении. 34-летнему соучастнику поручили организовать доследственную проверку, а после получения взятки отказать в возбуждении дела.
Полицейские сказали женщине, что если заплатит им 200 тыс. рублей, они помогут ей избежать уголовной ответственности. Об этом она сообщила в правоохранительные органы.
Получить деньги поручили четвертому соучастнику. Он забрал 150 тыс. рублей у женщины и спрятал их на кладбище. После 31-летний участковый забрал из тайника деньги и попытался скрыться на автомобиле. Обнаружив преследование, он выбросил деньги. Дальнейшие действия участковых пресекли сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Кроме того, 33 и 34-летних полицейских обвиняют в хищении путем обмана. В том же декабре 2018 года они предложили местному жителю заплатить им 10 тыс. рублей за то, чтобы против него не возбудили дело об обороте наркотиков. Под контролем полицейских мужчина снял с карты эту сумму и передал им.
В зависимости от роли каждого участковые обвиняются во взяточничестве, совершенном группой лиц и вымогательстве (пп. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), незаконном сбыте наркотических средств с использованием служебного положения (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
В пресс-службе краевого главка МВД в свою очередь сообщили, что указанные полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
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