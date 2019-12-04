Тазик салата за тысячу рублей: в России подорожали продукты для оливье

В этом году стоимость практически всех ингредиентов главного новогоднего салата выросла до 10%

В 2018 году одна порция салата стоила 313 рублей, но из-за увеличения стоимости ингредиентов оливье подорожает на 27 рублей — за одну порцию россияне заплатят 340 рублей. Чтобы накормить салатом семью из четырех человек, придется потратить около тысячи рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Для расчета стоимости одной порции эксперты взяли за основу традиционный рецепт оливье, который состоит из консервированных огурцов (500 гр), зеленого горошка (380 гр), картофеля (500 гр), моркови (200 гр), куриных яиц (4 шт), вареной колбасы (300 гр), майонеза (200 гр) и репчатого лука (100 гр).

По информации Росстата, в этом году выросли в цене почти все ингредиенты салата. Так, репчатый лук подорожал на 10% (до 24 руб. за 1 кг), колбаса увеличилась в цене на 6% (до 396 руб. за 1 кг), консервированные огурцы и горошек подорожали на 6%, а майонез — на 5%. Незначительно выросли в цене и куриные яйца — на 1%. Из набора для оливье в 2019 году стали дешевле только морковь и картофель, отмечает ведомство.

Напомним, аналитики сообщили, что россияне в 2019 году готовы потратить на новогодний стол 10 тыс. рублей.